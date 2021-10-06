Генпрокурора Молдови відсторонили від посади й затримали за підозрою у корупції

Генерального прокурора Молдови Олександра Стояногло 5 жовтня затримали правоохоронці. Наразі – на три доби, поки вирішуватимуть щодо запобіжного заходу.

Одного з найвищих посадовців країни запідозрили у корупції та перевищенні службових повноважень.

Читайте також Розслідування Pandora Papers зачепило не тільки Зеленського: що приховують світові лідери

Молдовського генпрокурора затримали силовики

Міністр юстиції Молдови Сергій Литвиненко написав у фейсбуці, що генпрокурора відсторонили від посади через порушену кримінальну справу за підозрою в корупції.

Тому наразі у нас немає прокуратури. Вважаю, що треба запропонувати президентці країни призначити проміжного генпрокурора,

– написав Литвиненко.

Молдовські ЗМІ розповіли, що генерального прокурора країни Олександра Стояногло затримали після обшуку в його робочому кабінеті. Силовики у масках забрали його.

чиновник ще до 72 годин очікуватиме наяк зазначив прокурор антикорупційної прокуратури Молдови Віктор Фуртуне.

Журналісти також пишуть про затримання дружини Стояногло. І про те, що він начебто якраз збирався виступити для преси.

У чому звинувачують генпрокурора Молдови

Кримінальну справу проти Олександра Стояногло порушили після того, як Вища рада прокурорів країни розглянула 5 жовтня скаргу депутата Ліліана Карпа. У ній серед іншого мовиться:

Що генпрокурор у 2012, як на той час депутат парламенту, вніс до закону "Про боротьбу з відмиванням грошей" фразу, яка дозволила відмивати через банківську систему гроші.

Що Стояногло був бенефіціаром кількох сумнівних транзакцій. Наприклад, на його дружину в січні 2021 переоформили дві компанії.

Повний текст публікації міністра Литвиненка у фейсбуці:

Acum câteva minute în urmă am fost informat prin e-mail că procurorul desemnat astăzi de CSP pentru analizarea sesizării lui Lilian Carp a decis pornirea urmăririi penale împotriva Procurorului General, Alexandr Stoianoglo. Cnform art. 55/1 din Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură, ”mandatul Procurorului General în privinţa căruia a fost pornită urmărirea penală în condiţiile art.270 alin.(7) din Codul de procedură penală se suspendă de drept pe perioada urmăririi penale”.

De asemenea, prin efectul legii (art.18 alin.(4) Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură) sunt suspendați de drept și adjuncții Procurorului General. Prin urmare, în acest moment nu avem o conducere a procuraturii.

Deși legea prevede că CSP se convoacă în ședință în 5 zile de la intervenirea unei astfel de situații, consider că este nevoie de convocarea unei ședințe extraordinare chiar astăzi, pentru a selecta și a propune Președintelui țării un Procuror General interimar.