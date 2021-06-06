Готові захищати будь-якого союзника від загроз Мінська чи Москви, – генсек НАТО

НАТО готове захистити союзників від будь-яких військових загроз. При чому це стосується не лише небезпеки, яка походить від Росії, а і Білорусі.

Альянс пильно стежить за тим, що відбувається на східному фланзі. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

До слова Білорусь стає все більш залежною, – НАТО про зближення Путіна та Лукашенка

НАТО застерігає Росію і Білорусь

У Північноатлантичному Альянсі вже звернулись до російського лідера Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Їх застерегли від дестабілізації на східному фланзі НАТО.

Єнс Столтенберг зазначив, що за надзвичайної ситуації готові захищатися.

НАТО – це оборонний союз. Я не хочу занадто багато спекулювати. Але ми пильні і дуже уважно стежимо за тим, що відбувається в Білорусі. В надзвичайних ситуаціях ми, звичайно, готові захищати і захищати будь-якого союзника від будь-якої загрози, що виходить з Мінська та Москви,

– сказав Столтенберг.

Колишній норвезький прем'єр-міністр підкреслив, що ситуацію в Білорусі обговорять на саміті НАТО в Брюсселі. Саме у ньому візьмуть участь президент США Джо Байден, а також канцлерка Ангела Меркель.