Генсек НАТО сподівається, що розв'язана Росією війна не вийде за межі України

Генеральний секретар НАТО засуджує агресію Росії та закликав зробити все можливе, щоб закінчити цю війну. Агресія не повинна вийти за межі України.

У цій боротьбі Столтенберг цінує також ініціативи Туреччини. Він вважає, що країни повинні разом протистояти Росії.

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"Президенту Путіну необхідно припинити цю війну і повністю вивести свої війська з України. Ця війна не повинна виходити за межі України. Тут теж є діалог", – зазначив Столтенберг.

"Це не повинно перерости у війну НАТО з Росією"

Генсек також зауважив, що НАТО рішуче відповідає Росії. Альянс зробив чимало для України.

Ми навчили десятки тисяч бійців України. Проти окупаційних військ ведеться велика боротьба. Ця війна не повинна перерости у війну НАТО з Росією. У такому разі вона призведе до ще більших жертв,

– сказав Столтенберг.

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