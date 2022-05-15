Генсек НАТО заявив, що Україна може виграти війну проти Росії
15 травня 2022 , 16:25Читать новость на русском
Джерело:пресслужба НАТО
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може перемогти у війні, яку розпочала проти нас Росія. Причина цього – героїчний опір українців і крах планів Кремля.
Про це генсек НАТО заявив під час пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, до якої Єнс Столтенберг доєднався у режимі онлайн.
Цікаво НАТО готове назвати поведінку Росії "прямою загрозою", – ЗМІ