Генсек НАТО заявив, що Україна може виграти війну проти Росії

15 травня 2022 , 16:25
Читать новость на русском

Джерело:

пресслужба НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна може перемогти у війні, яку розпочала проти нас Росія. Причина цього – героїчний опір українців і крах планів Кремля.

 Про це генсек НАТО заявив під час пресконференції з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, до якої Єнс Столтенберг доєднався у режимі онлайн.

Цікаво НАТО готове назвати поведінку Росії "прямою загрозою", – ЗМІ

 

 
Автор: Іван Магуряк