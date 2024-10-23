"Не за мир, а за війну": чому генсек ООН несподівано поїхав до Росії

Поїздка генсека ООН Антоніу Гутерреша – дійсно дивна подія. Він би мав усвідомлювати усю загрозу від Росії та її союзників.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що візит Гутерреша до Росії – ганебна подія. Немає жодних виправдань, навіщо йому їхати до країни-агресорки.

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Гутерреш толерує війну

Як наголосив Клочок, у статуті ООН чітко прописано, що організація має запобігати війнам у світі. Натомість Гутерреш їде на саміт БРІКС, частина учасників якого вже ведуть війни або активно до неї готуються. У цьому контексті варто пам'ятати про військові навчання Китаю поблизу Тайваню.

У такий спосіб Гутерреш легітимізує воєнні дії та воєнні злочини країн, які входять до БРІКС. Не буду за всю організацію говорити. Хай Гутерреш скаже, що тепер ООН – це організація не за мир, а за війну. Тоді все стане зрозумілим,

– сказав Клочок.

На жаль, зараз ООН перебуває в глибокій кризі. Про які ефективні рішення можна говорити, якщо в Радбезі перебувають і Росія, і Китай. Було б добре, якби на майданчиках ООН почалися хоча б дискусії щодо недоречності візиту Гутерреша до Росії. Але поки цього немає.

Цікаво, що Гутерреш не поїхав на Глобальний саміт миру, який Україна організувала у червні 2024 року. А свій візит до Росії команда генсека ООН виправдовує тим, що це "стандартна практика", а його позиція щодо війни в Україні є незмінною.