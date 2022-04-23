Генсек ООН відвідає Україну наступного тижня й зустрінеться з Зеленським

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наступного тижня планує прибути в Україну. У рамках візиту він проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Візити світових лідерів до України продовжуються. Наступного тижня до нас прибуде новий гість – генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

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Візит Гутерреша

Повідомляється, що 28 квітня у Гутерреша запланований прийом у Президента України Володимира Зеленського. Також генеральний секретар ООН проведе зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

Окрім того, у рамках візиту в Україну він обговорить зі співробітниками агенцій ООН розширення гуманітарної допомоги для України.

Нагадаємо, що перед поїздкою в Україну Гутерреш відвідає Росію. 26 квітня генсек ООН має зустрітися з Лавровим та Путіним, щоб обговорити з ними встановлення миру в Україні.

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