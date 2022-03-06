Генсек ООН закликав до паузи у бойових діях в Україні для евакуації населення
6 березня 2022 , 19:05Читать новость на русском
Джерело:твітер Антоніу Гутерреша
В ООН закликали встановити паузу в бойових діях в Україні. Там пояснили, що це важливо для евакуації мирного населення.
На цьому наголосив генсек організації Антоніу Гутерреш. Відповідний допис він опублікував у своєму твітері ввечері 6 березня.
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Що кажуть в ООН
Гуттереш закликав забезпечити безпечну евакуацію мирних жителів з Маріуполя, Харкова та Сум, а також усіх інших місць, де ведуться активні бойові дії. Водночас для тих, хто залишається у цих населених пунктах, важливо забезпечити доступ до рятувальних гуманітарних вантажів.
Що було раніше
- Напередодні глава українського МЗС Дмитро Кулеба спілкувався з Гутеррешем про війну, яку Росія розв'язала проти нашої держави.
- У ході розмови Міністр закордоних справ закликав Організацію об'єднаних націй, зокрема, збільшити гуманітарну допомогу для України.
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