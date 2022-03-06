Генсек ООН закликав до паузи у бойових діях в Україні для евакуації населення

6 березня 2022 , 19:05
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Джерело:

твітер Антоніу Гутерреша

В ООН закликали встановити паузу в бойових діях в Україні. Там пояснили, що це важливо для евакуації мирного населення.

На цьому наголосив генсек організації Антоніу Гутерреш. Відповідний допис він опублікував у своєму твітері ввечері 6 березня.

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Що кажуть в ООН

Гуттереш закликав забезпечити безпечну евакуацію мирних жителів з Маріуполя, Харкова та Сум, а також усіх інших місць, де ведуться активні бойові дії. Водночас для тих, хто залишається у цих населених пунктах, важливо забезпечити доступ до рятувальних гуманітарних вантажів.

Що було раніше

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Автор: Ірина Буртик