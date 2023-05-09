На мир між Україною і Росією немає жодних шансів, – генсек ООН назвав причину

В ООН вважають, що наразі немає жодних шансів на мирні переговори між Україною і Росією. Водночас в ООН відзначили важливість китайського "мирного плану".

Думку про те, що мирні переговори між Україною та Росією наразі неможливі, висловив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. "На жаль, я вважаю, що переговори про мир наразі неможливі", – сказав він.

Дивіться також Чому контрнаступ ЗСУ є найкращою альтернативою "мирним" переговорам

В ООН не бачать підстав для припинення вогню

Гутерреш аргументував свою думку тим, що зараз Україна та Росія "переконані, що можуть перемогти". Через це він сказав, що наразі немає умов для припинення вогню.

Ми, наскільки це можливо, ведемо діалог з обома сторонами для розв'язання конкретних проблем. Найважливішою ініціативою став експорт зерна з України... Але зараз я не бачу можливості для негайного припинення вогню та мирних переговорів,

– заявив Гутерреш.

Він наголосив, що основною метою ООН є встановлення "справедливого миру відповідно до міжнародного права та Статут ООН". Також Гутерреш відзначив важливість так званого "мирного плану", який був запропонований Китаєм, і який відкинув Київ та його західні партнери.

Яка позиція в України щодо мирних переговорів