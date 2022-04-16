Генштаб очікує, що росіяни продовжать штурмові дії по всій лінії фронту на Донбасі

Генштаб Збройних Сил України очікує, що окупанти продовжать свої спроби наступу на Донбасі. Серед можливих варіантів – штурм по всій лінії зіткнення.

Російські окупанти підсилилися військами, які перемістили з Бєлгородської області. тепер на Донбасі перебувають військові Центрального округу Росії.

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Окупанти зосередять сили на Маріуполі

За даними Генштабу, російські окупанти хочуть зосередити свої зусилля на захоплення Попасної, Рубіжного та Маріуполя.

Імовірно, противник продовжить штурмові дії вздовж всієї лінії зіткнення у Донецькій та Луганській областях. Зосереджуватиме зусилля на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, міста Маріуполь, а також виходу в райони населених пунктів Вугледар і Мар’їнка. Також готуватиметься до наступу на Курахівському та Авдіївському напрямках,

– йдеться в повідомленні Генштабу.

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