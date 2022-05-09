Генштаб Росії зазнає невдачі, і вони це знають, – глава британського Міноборони

Одним з найбільших партнерів України у війні проти Росії стала Велика Британія. Міністр оборони Бен Воллес пообіцяв, що на Росію очікує покарання за всі ті злочини, які вона вчинила в Україні.

Бен Воллес виступив з промовою щодо війни в Україні у Національному музеї армії в Лондоні.

"Уряд Великої Британії – все Сполучене Королівство – солідарний з Україною, підтримуючи їх мужній захист суверенітету, територіальної цілісності та простого права на мир і процвітання", – запевнив Бен Воллес.

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Британський міністр оборони знайшов і чимало слів у своїй промові про російського диктатора Володимира Путіна та його найближче оточення. Він заявив, що вони "відображають фашизм і тиранію 70-річної давності". Сказано це було саме в той день, коли на Росії відзначають "день побєди" – 9 травня, який став чи не головним святом для росіян.

За словами Бена Воллеса, Путін своїми вчинками ганьбить тих солдатів, які віддали своє життя в боротьбі з нацизмом. А тапер поразка очікує і на саму Росію.

"Генеральний штаб Росії зазнає невдач, і вони це знають", – заявив Бен Воллес.

Фіксація злочинів Росії

Британський міністр оборони додав, що західні країни збирають інформацію про потенційні військові злочини в Україні, які здійснила російська армія. Бен Воллес заявив, що ця інформація буде використана для "притягнення до відповідальності всіх винних у цих звірствах".

"Ми дивимося і записуємо", – заявив Бен Воллес.

Підтримка від Великої Британії

Влада Великої Британії чи не найбільше підтримує Україну у війні з Росією. Британці надають нам зброю, завдяки чому вдалося відбити наступ ворогів в перші тижні війни. Серед цієї зброї й протитанкові ракетні комплекси NLAW.

Також британський прем'єр Борис Джонсон не побоявся приїхати до Києва, поки триває гаряча фаза війни. При цьому цей візит був доволі несподіваний.

Також Британія наклала чималу кількість санкцій на Росію та росіян. Під санкції потрапили й ті олігархи, які мають тісний зв'язок з Путіним, але проживають у Лондоні. Серед них і Роман Абрамович. Через санкції він був змушений продати футбольний клуб Челсі, якому загрожувало зникнення. Виручені кошти (мова йде про суму у 2,5 мільярди фунтів стерлінгів) він пообіцяв передати на благодійність – допомогу жертвам війни в Україні.