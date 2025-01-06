Генштаб розкрив втрати ворога на Курщині: яка кількість вбитих та полонених

В понеділок, 6 січня, рівно 5 місяців відколи почалася операція в Курській області. Загальні втрати ворожих сил складають понад 38 тисяч вояк.

З них близько 15 тисяч – убитими. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

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Втрати ворога на Курщині

Операція Сил оборони на Курщині, що розпочалася 6 серпня 2024 року, стала черговим етапом протистояння російській агресії та боротьби за Незалежність нашої держави.

В Генштабі ЗСУ зазначили, що вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії.

Там наголосили, що Курська операція мала на меті не допустити наступ ворога в Сумській області та створення "буферної зони".

В Генштабі зазначили, що операція змусила противника перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту.

"Загарбники стягнули туди одні з найбільш боєздатних підрозділів повітряно-десантних військ, морської піхоти та спецпризначення. Також, Росія була змушена терміново просити допомогу у Північної Кореї, яка направила до Росії майже 12 тисяч своїх солдатів. Близько 4 тисяч із них уже ліквідовано, а частина підрозділів втратила боєздатність", – ідеться в повідомленні.

За 5 місяців активних бойових дій загальні втрати окупантів у живій силі склали понад 38 тисяч осіб, з них близько 15 тисяч – убитими,

– повідомили в Генштабі.

Сили оборони також знищили чимало ворожої техніки. Зокрема:

104 танки;

575 бойових броньованих машин;

1 104 одиниці автомобільної техніки;

330 артилерійських систем;

12 РСЗВ;

12 засобів ППО;

1 літак;

3 вертольоти;

859 безпілотників;

32 одиниці спеціальної техніки.

Крім цього, вказується, що під час операції ЗСУ взяли в полон 860 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. "Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували в російських в’язницях", – зазначили в Генштабі.

Там також додали, що за проявлений героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено понад 2 тисячі українських військовослужбовців.