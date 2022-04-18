Генштаб ЗСУ фіксує ознаки початку наступальної операції на Донбасі
18 квітня 2022 , 19:04Читать новость на русском
Джерело:Генштаб
Російські військові розпочинають наступальну операцію на Донбасі. У понеділок, 18-го квітня, зафіксовані ознаки активізації противника.
Росія активізувала наступальні та штурмові дії
Про активізацію російського ворога заявили у Генштабі ЗСУ. Повідомляється, що зафіксовано ознаки початку наступальної операції росіян у Східній операційній зоні.
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У Генштабі зазначили, що у Слобожанському та Донецькому операційних районах збройні сили Росії активізували наступальні та штурмові дії.
Фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії,
– повідомили у Генштабі.
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