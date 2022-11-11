Генштаб ЗСУ опублікував термінове звернення до російських та білоруських військових

Збройні Сили України записали термінове звернення до військовослужбовців об'єднаного угруповання військ республіки Білорусь та Росії.

У Генштабі ЗСУ закликали білоруських військових здаватися у полон без бою одразу, як вони перетнуть український кордон.

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Звернення до білоруських військових

Генштаб ЗСУ звернувся до білоруських збройних сил із повідомленням – якщо їх таки змусять воювати проти України й вони не зможуть відмовитися, є можливість не вступати у війну.

Їх закликають заглушити техніку одразу, як вони перетнуть кордон України, зупинитися у складі підрозділу, розрядити техніку та підняти білі прапори. Після цього варто дочекатись зустрічі із командуванням ЗСУ.

Вашу відмову від вбивства українців ми сприймемо як акт прояви дружніх та сусідських стосунків і будемо вдячні за це. В цьому випадку ми гарантуємо вам можливість миттєвого та вільного повернення на територію Білорусі. Якщо ви боїтесь переслідування чинної білоруської влади, ми запропонуємо вам достойне перебування на території України, у спеціально обладнаних військових містечках,

– мовиться у повідомленні Генштабу.

Білоруських військових, які одразу відмовляться воювати проти України, забезпечать житловими умови, харчуванням та медичним обслуговуванням згідно з нормами ЗСУ, а також телефонним зв'язком та цілодобовим доступом до інтернету.

Зброю білорусів зберігатимуть у спеціальних камерах схову, а техніку – на спеціальних стоянках. Після закінчення війни білоруські військові зможуть отримати техніку у тому ж стані та безперешкодно повернутися на територію Білорусі.

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Звернення до російських окупантів

У Генштабі ЗСУ нагадали, що російським військовим, які воюють проти України, залишаються два варіанти:

Здача в полон. Полоненим гарантують збереження життя, дотримання всіх Женевських конвенцій, а також медичну та правову допомогу. Додому можна повернутися після закінчення війни або під час обміну полоненими.

Другий варіант – смерть.

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