Генштаб ЗСУ представив автора хіта про "Байрактар"
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
Автором воєнного хіта про "Байрактар" є воїн Збройних Сил України Тарас Боровок. Захисник розповів, чому вирішив обороняти рідну землю і як професійна діяльність допомагає під час війни.
У Генеральному штабі ЗСУ представили автора хіта про "Байрактар", а також оприлюднили невелике інтерв'ю з військовим.
До теми Українці записали пісню "Байрактар" – її треба послухати всім окупантам
Тарас Боровок – автор хіта "Байрактар"
Знайомтеся – Тарас Боровок, воїн Збройних Сил України та експерт Українського культурного фонду,
– написали у Генштабі.
Військовий розповів, що стати на захист України його спонукали вибухи о 5 ранку 24 лютого та відчуття гідності й совісті. У час війни він займається тим, що й раніше – продовжує писати та творити контент, який надихає і дає людям впевненість, ще й забезпечує гарний настрі.
"Байрактар" стала символом української боротьби. Під кожним посольством Росії у світі люди виходять на протест, співаючи мою пісні", – зазначив воїн.
Він наголосив, що це є великою відповідальністю, окрилює і мотивує творити далі.
Боровок також зазначив, що пишається українцями та бажає всім перемоги.
Коротке інтерв'ю з автором пісні "Байрактар": дивіться відео
Пісня про "Байрактар": дивіться відео