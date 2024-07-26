Генштаб ЗСУ відзвітував про удар по аеродрому Саки в окупованому Криму

Вночі сталась атака на аеродром Саки. У Генштабі відзвітували про це.

Раніше цю атаку також підтвердили і російські ЗМІ. У Генштабі наголосили, що Сили оборони України продовжують знищувати військову інфраструктуру російських загарбників.

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Наслідки уточнюються

Зокрема, там підтвердили, що вночі проти 26 липня підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому Саки в тимчасово окупованому Криму.

Це один з оперативних аеродромів, які Росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території,

– пояснили у Генштабі.

Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Важливо зазначити, що аеродром прикривали "сучасні" російські засоби ППО. Вони знову не змогли захистити об'єкти Росії.

У Генштабі підкреслили, що робота триватиме.