Генштаб ЗСУ заявив про влучання по Московському НПЗ

У ніч на 11 березня українські військові уразили низку стратегічних об’єктів Росії, що беруть участь у забезпеченні збройної агресії. Зокрема, зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України. Над атакою працювали підрозділи СБС, ССО, СБУ й ГУР МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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Що відомо про удар

Уражений Московський НПЗ здатний переробляти 11 мільйонів тонн нафти на рік і забезпечує близько 40 – 50% потреб російської столиці в дизелі та бензині.

Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, залучені до забезпечення збройної агресії Росії проти України, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

Окрім того, зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" в Орловській області, що забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба". Вона є важливим складником у процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга" у Ленінградській області.