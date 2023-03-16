Збиті ворожий літак і 13 безпілотників і найгарячіші напрямки на фронті: головне з Генштабу

Ворог продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. Лиш за минулу добу нашим військовим вдалося знищити 13 безпілотників і літак. Розповідаємо, яка зараз ситуація на фронті.

Оперативною інформацією Генштаб поділився у своєму ранковому зведенні. У ньому йшлося як про втрати ворога за минулу добу, так і про ситуацію на фронті. Дізнайтеся, що зараз відбувається на найгарячіших напрямках.

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Втрати ворога ростуть

Лиш за минулу добу авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога. Також наші захисники збили літак Су-25 та 13 російських безпілотників різного типу.

Результативно свою роботу виконують підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили пункт управління, 3 райони скупчення живої сили та техніки, 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

ЗСУ відбили понад 75 атак

Слід зауважити, що російські військові не полишають прагнень вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Основні зусилля на наступ кидають на Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський і Шахтарський напрямки. Лиш за минулу добу нашим захисникам вдалося відбити понад 75 атак на цих напрямках.

Якщо говорити про ситуацію окремо, то вона така. На Куп'янському та Лиманському загарбники провели наступальні дії у районах Гряниківки, Білогорівки та Спірного. Результатів не досягнули.

Місто Бахмут на однойменному напрямку окупанти продовжують штурмувати. Нашим захисникам вдалося відбити низку атак ворога у районах Оріхово-Василівки та Богданівки.

Наступальні дії фіксували також на Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Окупанти сунули у районах Степового, Кам'янки, Авдіївки, Сєверного, Нетайлового, Первомайського, Невельського, Мар'їнки та Вугледара. Найбільше атак зафіксували поблизу Мар'їнки, їх було 12. І всі вдалося відбити нашим військовим.

Що стосується Волинського, Поліського, Сіверського та Слобожанського напрямків, то там оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін. Генштаб не виявив формування наступальних угруповань. Водночас підготовка російських бійців на полігонах Білорусі триває. А от на Запорізькому та Херсонському – окупанти ведуть оборонні дії.