ЗСУ значно прорідили авіапарк ворога та відбили 85 атак на Донбасі: головне зі зведення Генштабу

Україна продовжує протистояти російській агресії. Лиш за минулу добу наші захисники відбили 85 атак ворога на низці напрямків. Крім того, їм вдалося понищити техніку окупантів, зокрема авіаційну.

Про це та загальну ситуацію на фронті розповіли у ранковому зведенні Генштабу. Зауважимо, що ворог продовжує зазнавати шалених втрат у спробах продемонструвати бодай якісь перемоги на полі бою.

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Атаки та наступ не вщухають

Окупанти не змогли втілити у життя план Путіна з виходу на адміністративні межі Донецької і Луганської областей до 1 березня. Але вони продовжують сунути на низці напрямків. І ситуація там надзвичайно складна, адже ворог кидає бійців "пачками" і ніхто не рахується з втратами.

Так, за минулу добу наші військові відбили 85 атак. Їх зафіксували на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Яка ситуація на інших напрямках

Волинський, Поліський, Сіверський, Слобожанський. Оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін. Упродовж минулої доби окупанти з мінометів і артилерії обстрілювали населені пункти на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині.

Оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін. Упродовж минулої доби окупанти з мінометів і артилерії обстрілювали населені пункти на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Куп'янський і Лиманський. Окупанти безуспішно намагалися наступати у районах Білогорівки на Луганщині та Спірного на Донеччині. З артилерії обстріляли понад 20 населених пунктів.

Окупанти безуспішно намагалися наступати у районах Білогорівки на Луганщині та Спірного на Донеччині. З артилерії обстріляли понад 20 населених пунктів. Бахмутський напрямок. Загарбники продовжують штурмувати місто. Нашим захисникам вдалося відбити атаки у районах Оріхово – Василівки, Дубово – Василівки, Григорівки, Богданівки, а також Бахмута.

Загарбники продовжують штурмувати місто. Нашим захисникам вдалося відбити атаки у районах Оріхово – Василівки, Дубово – Василівки, Григорівки, Богданівки, а також Бахмута. Авдіївський і Шахтарський. Там теж зафіксували безуспішні спроби атак ворога. Крім того, російські військові з артилерії та мінометів обстріляли райони 18 населених пунктів.

Там теж зафіксували безуспішні спроби атак ворога. Крім того, російські військові з артилерії та мінометів обстріляли райони 18 населених пунктів. Запорізький і Херсонський. Під ворожий вогонь потрапили понад 45 населених пунктів. Серед них Новосілка і Времівка на Донеччині, Залізничне, Гуляйполе, Кам'янське на Запоріжжі та Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон.

Вороги зазнають втрат

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах скупчення як живої сили, так і техніки ворога. А ще нашим захисникам вдалося збити ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА (1 типу "Суперкам", 2 типу "Орлан", а також 4 типу "Ланцет").

А от підрозділи ракетних військ і артилерії змогли уразити 6 районів скупчення живої сили, а також склад з боєприпасами ворога.

Терор мирного населення продовжується

На жаль, на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують тероризувати мирне населення. Відомо, що на захопленій частині Запоріжжя вони грабують мешканців. Так, з початку лютого 2023 року загарбники активно відбирають автівки у тих, хто не отримав російські паспорти.

Намагаються вороги також привласнити собі земельні ділянки. Для цього вони продовжують тиснути на мешканців. Так, більшість жителів Бойового, що на Херсонщині, відмовилися передавати свої приватні ділянки. Вони не захотіли, щоб їхня земля була на балансі так званої окупаційної "адміністрації".

Але цей спротив має і свої наслідки. Станом на 1 березня, зазначають у Генштабі, у невідомому напрямку вивезли близько 200 людей з цього села. Це окупанти зробили у рамках своїх так званих "фільтраційних заходів". Їхні ж житла вже захопили російські найманці.