У Генштабі назвали основні міста Півдня, навколо яких зараз зосередили оборону
28 березня 2022 , 07:16Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Південь є ще одним стратегічно важливим напрямком на полі бою. Генштаб назвав основні міста, навколо яких зараз триває основна оборона.
Мовиться про Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаїв. Також утримують основні ділянки морського узбережжя.
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На півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на організації оборонних заходів міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаєва. Також утримують визначені ділянки морського узбережжя, охороняють та обороняють об'єкти критичної інфраструктури,
– кажуть у зведенні Генштабу.
У визначених районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань територіальної оборони.
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