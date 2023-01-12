"Мобілізація" на Луганщині, "націоналізація" на Херсонщині і збиття Су-25: головне з Генштабу

В Україні станом на 12 січня триває 323 доба повномасштабного вторгнення Росії. Найважча ситуація наразі на Сході.

Про актуальну інформацію на фронті повідомили у Генштабі ЗСУ. Детальніше – читайте далі.

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Ворог продовжує обстрілювати мирне населення

За інформацією Генштабу, протягом доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів по Костянтинівці, Краматорську та Запоріжжі. Крім того, загарбники здійснили 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону, продовжує наступати на Бахмутському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка.

Яка ситуація на інших напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Бачівськ на Сумщині, а також Стрілеча, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб Харківської області.

На Куп'янському напрямку окупанти обстріляли райони Синьківки, Орлянки, Кислівки, Берестового, Іванівки і Богуславки на Харківщині та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив російських танків та артилерії потрапили Греківка, Макіївка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював Красногорівку, Авдіївку, Мар'їнку та Новомихайлівку Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині.

На Запорізькому напрямку загарбники обстрілювали райони населених пунктів Времівка і Вільне Поле Донецької області та Гуляйполе, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів і Кам'янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, мінометних обстрілів зазнали передмістя та саме місто Херсон.

"Націоналізація" та "мобілізація" від окупантів

Російські загарбники продовжують грабувати місцеве населення на тимчасово захопленій території Херсонської області. В одному із населених пунктів Каховського району, окупаційна влада оголосила інвентаризацію рухомого та нерухомого майна місцевих приватних підприємців, з подальшою так званою "націоналізацією".

Для поповнення втрат в живій силі, противник не припиняє мобілізацію чоловічого населення, зокрема, і на тимчасово окупованій території Луганської області. Так, у місті Алчевськ відзначено початок чергової хвилі мобілізації з 9 січня 2023 року.

ЗСУ нищать окупантів та ворожу техніку

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, наші воїни збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Протягом доби українські артилеристи та ракетники уразили: