У Генштабі розповіли про наміри окупантів на Сході: ситуація на основних напрямках

За даними Генштабу, російські окупанти хочуть повністю захопити Донецьку та Луганську область. Тому ворог не припиняє наступ.

Окрім того, російські загарбники хочуть утримати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом. Про це повідомили в Генштабі 21 травня.

Зверніть увагу У Маріуполі окупанти намагаються відновити роботу порту, – Генштаб ЗСУ

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом,

– мовиться в повідомленні.

Ситуація на Донбасі

На Слов'янському напрямку ворог намагається поновити наступ. Зокрема, планують звести понтонну переправу через Сіверський Донець.

На Донецькому напрямку противник веде активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Лиманському напрямку російські окупанти планують відновити наступ у напрямку Ямпіль – Сіверськ з форсуванням річки Сіверський Донець. Для посилення угруповання військ та активізації наступу окупанти перекидають додаткових підрозділів.

ЗСУ продовжують захищати свою державу. За добу 20 травня тільки на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники відбили 11 атак ворога та знищили: 8 танків, 3 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньовані автомобілі та 6 одиниць автомобільної техніки противника.

Дані Генштабу про інші напрямки

На Волинському та Поліському напрямках загалом ситуація суттєво не змінилася. Вороги посилюють системи радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах. Існує загроза ракетних ударів з Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв позиції Сил оборони у районах прикордонних українських населених пунктів на території Сумської та Чернігівської областей.

На Слобожанському напрямку окупанти намагаються утримати зайняті території. Вони завдали авіаційних ударів по Циркунах.

На Запорізькому напрямку загарбники обстрілювали позиції ЗСУ.

У Маріуполі росіяни намагаються відновити роботу порту. Зокрема, вони розміновують припортову інфраструктуру.

На Південнобузькому і Таврійському напрямках окупанти намагаються утримати зайняті рубежі, проводять розвідку, обладнують свої позиції.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог не припиняє обстрілювати ЗСУ з артилерії. Окрім того, окупанти розгортають додаткові підрозділи ствольної та реактивної артилерії.

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