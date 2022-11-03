ЗСУ чинять опір, – у Генштабі розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

Російські окупанти далі намагаються захопити Бахмут. Збройні сили Україні відбивають атаки ворога та успішно чинять опір.

Заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. Повідомляє 24 канал.

Читайте також Є полонені, але ми тримаємося і воюватимемо до кінця, – снайпер ЗСУ розбив брехню росіян

Окупанти намагаються захопити Соледар

Він зазначив, що "на Бахмутському напрямку ситуація залишається складною, але контрольованою". Ворог завдав авіаційних ударів по позиціях наших військ в районах населених пунктів Соледар та Бахмут, вів наступальні дії в районах 7 населених пунктів.

Основні зусилля українських військових були зосередженні на стримуванні противника в районах Берестове, Соледар та Бахмут. У Генштабі зазначають, що ворог намагається захопити Соледар, аби просунутися до Часового Яру.

Противник намагається блокувати Бахмут з півдня, північного сходу та заволодіти Соледаром, чим створити сприятливі умови для продовження наступу в напрямку населеного пункту Часів Яр з метою подальшого повного блокування Бахмуту з заходу. ЗСУ чинять опір, у нас все виходить,

– наголосив Громов.

Напружена ситуація на Донеччині

Ситуація в районі Бахмута на Донеччині одна з найбільш напружених серед усіх ділянок фронту. Однак окупантам навряд вдасться прорвати оборону Збройних Сил України.

Голова Обласної військової адміністрації Павло Кириленко наголосив, що українська армія не збирається здаватися, а навпаки – посилює оборону.

Як повідомляють в Інституті з вивчення війни, вагнерівці намагаються прорвати оборону наших військових біля Бахмута. Щоб не наражати місцеве населення на небезпеку, наші військові евакуювали жителів Кліщіївки, яка неподалік Бахмута.

Український військовий пояснив, чому окупантам так важливо захопити Бахмут. Окупантам не потрібне саме місто, а траса для перекидання сил.

Варте уваги – Інтерв'ю зі снайпером про бої за Бахмут та вбитих окупантів: дивіться відео