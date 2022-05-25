У Генштабі розповіли про ситуацію на Сході: де росіяни активно готуються наступати
25 травня 2022 , 19:31Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські війська зосередили зусилля на Бахмутському напрямку на Донбасі, а також намагаються покращити позиції на Лиманському напрямку.
В оперативному зведенні Генштабу також повідомили, що окупанти готуються до активних дій на Новопавлівському й Запорізькому напрямках.
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На Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках ворожа армія намагалася здійснювати наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове. Однак успіху росіяни не мали та відійшли на раніше зайняті позиції.