У Генштабі відреагували на заяви Росії про нібито порушення Україною умов припинення вогню
Російське міноборони заявляло, що, мовляв, Україна порушувала умови припинення вогню щодо енергетичних об'єктів. Українські військові спростували ці слова.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Що сказали у Генштабі на слова ворога про "порушення перемир'я"
У Генштабі зазначили, що заяви міністерства оборони Росії про нібито порушення Україною умов припинення вогню щодо енергетичних об'єктів не відповідають дійсності.
Так, 25 – 26 березня Сили оборони України не завдали ударів БпЛА по енергетичних об'єктах Росії у Курській і Брянській областях, а також по енергетичних об'єктах на території тимчасово окупованого росіянами Криму,
– мовиться у повідомленні.
Українські захисники також наголосили, що військове відомство країни-агресора поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб затягувати війну, продовжувати брехливу пропаганду та типові російські спроби обманути світ.