У Генштабі ЗСУ розповіли, де ворог намагається наступати. Попередньо відомо, що Росія не відмовляється від планів оточити Київ.

Відповідну інформацію в Генштабі ЗСУ оприлюднили станом на північ проти 10 березня. Зокрема на 14 день війни, яку Росія почала проти України.

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У Генштабі ЗСУ розповіли, де Росія пробує наступати

Росія не відмовляється від планів оточення Києва, продовжуючи наступальну операцію з Поліського та Сіверського напрямків. На Слобожанському напрямку противник здійснює наступ на населені пункти Ізюм, Петрівське, Грушуваха, а також міста Суми та Охтирка,

– розповіли у Генштабі ЗСУ.

Також розповіли, що наступ Росія також готує в:

Донецькому і Таврійському напрямках;

противник нарощує угруповання військ на Миколаївському напрямку;

у Чорноморській та Азовській операційних зонах окупанти продовжують ізолювати район бойових дій. Зокрема корабельні угруповання Росії перебувають у районах мису Тарханкут та озера Донузлав.

Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ,

– мовиться у повідомленні.

Додали, що вірять в ЗСУ, а також заявили "Слава Україні".



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