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      Вперше: гуцульська овеча бринза отримала позначку географічного зазначення

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      Гуцульська овеча бринза / prozahid.com

      Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України зареєструвало перший товар – "гуцульську овечу бриндзю", – який має позначку географічного зазначення.

      "Гуцульська овеча бриндзя" відповідає всім європейським вимогам до реєстрації і має право на визначення в ЄС, йдеться на інформаційно-аналітичному порталі агропромислового комплексу України.

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      Заявку на реєстрацію географічного зазначення було подано громадською спілкою "Асоціація виробників традиційних карпатських високогірних сирів" до Мінекономіки ще 19 грудня 2018 року.

      географічне значення гуцульська овеча бринза
      Свідоцтво про реєстрацію географічного зазначення/ Фото: Інформаційно-аналітичний портал агропромислового комплексу України

      Що означає географічне зазначенняГеографічне зазначення – це назва продукту, який виробляється на конкретній території. Наприклад: коньяк, шампанське, сир фета та інше. В Україні такими зазначеннями можуть стати також мелітопольські черешні.

      Зауважимо, що в Україні діє закон, який дозволяє запроваджувати власні географічні зазначення. Зеленський підписав його 9 жовтня 2019 року.

      Що відомо про "гуцульську овечу бриндзю"?"Гуцульська овеча бриндзя" – це сир, що виготовляється з овечого молока на полонинах Карпат в регіоні Івано-Франківської, Закарпатської та частково Чернівецької областей.

      Традиції виготовлення продукту беруть свій початок ще з 15 століття.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Івано-Франківська Новини Закарпаття Продукти
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