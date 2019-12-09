Вперше: гуцульська овеча бринза отримала позначку географічного зазначення

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України зареєструвало перший товар – "гуцульську овечу бриндзю", – який має позначку географічного зазначення.

"Гуцульська овеча бриндзя" відповідає всім європейським вимогам до реєстрації і має право на визначення в ЄС, йдеться на інформаційно-аналітичному порталі агропромислового комплексу України.

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Заявку на реєстрацію географічного зазначення було подано громадською спілкою "Асоціація виробників традиційних карпатських високогірних сирів" до Мінекономіки ще 19 грудня 2018 року.



Свідоцтво про реєстрацію географічного зазначення/ Фото: Інформаційно-аналітичний портал агропромислового комплексу України

Що означає географічне зазначенняГеографічне зазначення – це назва продукту, який виробляється на конкретній території. Наприклад: коньяк, шампанське, сир фета та інше. В Україні такими зазначеннями можуть стати також мелітопольські черешні.

Зауважимо, що в Україні діє закон, який дозволяє запроваджувати власні географічні зазначення. Зеленський підписав його 9 жовтня 2019 року.

Що відомо про "гуцульську овечу бриндзю"?"Гуцульська овеча бриндзя" – це сир, що виготовляється з овечого молока на полонинах Карпат в регіоні Івано-Франківської, Закарпатської та частково Чернівецької областей.



Традиції виготовлення продукту беруть свій початок ще з 15 століття.