Не Європа чи НАТО: де Росія може почати нову війну після України

Росія продовжує втрачати свої геополітичні позиції через повномасштабну війну проти України. В Кремля вже значно менше інструментів впливу навіть на ті країни, які колись були відданими союзниками РФ.

Про це 24 Каналу розповів політолог Артем Бронжуков. За його словами, героїчний спротив України фактично відкрив велике вікно можливостей для країн, які були в зоні впливу Росії. До прикладу, ОДКБ вже давно тріщить по швах.

Яку наступну війну може розпочати Росія?

За словами Бронжукова, вже зараз видно відчутний рух Вірменії в бік Європи. Азербайджан йде в бік Туреччини, а вся Центральна Азія занурюється під вплив Китаю. Путін також вже може забути про Близький Схід, де у нього колись були сильні позиції.

Це показує, наскільки Путін є геополітичним лузером. Він розв'язував війну проти України, щоб показати свою велич та скористатися вакуумом у світовому порядку, який розвалювався. Путін хотів швиденько все зробити, але отримав по зубах від України,

– сказав Бронжуков.

Де Росія може розпочати нову війну: дивіться відео 24 Каналу

Насправді в Кремля фактично немає інструментів, як знову повернути свій геополітичний вплив. Вони здатні це зробити лише війною. На думку Бронжукова, як війна в Україні завершиться, Кремль піде війною в напрямку Південного Кавказу або Центральної Азії.

Росія за багато років свого імперського минулого не змогла придумати жодної ідеї, яку можна було б продавати на широкий загал. Умовно, Штати – це голлівудське кіно, Coca-Cola, демократія, гроші, вибори. Китай – відсутність демократії та величезні гроші. Такими ідеями намагаються розширювати свої сфери впливу. А Росія, окрім своїх алкоголіків та ґвалтівників з російської армії, нічого запропонувати не може,

– підкреслив Бронжуков.