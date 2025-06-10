Повідомляє 24 Канал з посиланням на Kronen Zeitung.

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Що відомо про стрілянину в австралійській школі

Близько 10 години ранку вівторка, 10 червня, в школі в районі Ленд сталася стрілянина. За словами одного зі свідків, там пролунало щонайменше 20 пострілів.

Зловмисник нібито стріляв у двох класах. Наразі правоохоронці проводять ретельні обшуки в будівлі. У одній із туалетних кімнат нібито було знайдено мертвим підозрюваного. Він був учнем школи BORG і, ймовірно, вважав себе жертвою булінгу.

Відомо про щонайменше 8 загиблих внаслідок стрілянини у школі, є десятки тяжкопоранених. На місці події зараз працюють численні підрозділи поліції та спецпідрозділ Cobra. Населення просять уникати району операції.

Також виданню вдалося поспілкуватися з чоловіком вчительки, яка на цю мить забарикадувалася в класі зі своїми учнями. Вона розповіла, що чула кілька пострілів. Поранені учні отримують допомогу в сусідній залі Helmut-List-Halle.