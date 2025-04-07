Після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року 4,3 мільйонам українців допомагає Директива про тимчасовий захист (TPD). Вона дозволяє країнам ЄС надавати громадянам України право на проживання, працевлаштування та доступ до базових послуг. Однак майбутнє цього захисного механізму під питанням через перемовини про припинення вогню. Про це пише 24 Канал із посиланням на Euractiv.

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Що буде з українськими біженцями в Європі

Директива про тимчасовий захист може бути скасована на тлі переговорів про припинення вогню. За даними Агентства ООН у справах біженців, все менше українців планують повернутися додому. У 2024 році таких зафіксовано 65%, але у 2023 році було 77%. Кількість тих, хто не визначився, зросла з 18% до 24%. Частка українців, які не планують повертатися, подвоїлася з 5% до 11%.

Можливе припинення вогню поставить країни ЄС перед трьома варіантами: припинити надавання захисту, інтегрувати українців або заохочувати їх до повернення додому. У виданні зазначають, що рішення щодо продовження тимчасового захисту може бути політично складним.

Це питання має бути розглянуто на засіданні Ради ЄС із внутрішніх справ в червні. Речниця МВС Чехії заявила, що рішення про припинення тимчасового захисту біженців має бути погоджене всіма країнами-членами. Вона сподівається, що ЄС виробить спільну позицію в першій половині року.

Припинення вогню може перевернути сценарій за одну ніч, змусивши приймаючі країни вирішувати, чи згортати цей захист, підштовхувати до інтеграції чи штовхати біженців додому,

– пишуть у виданні.

Чи продовжать тимчасовий захист для українців в ЄС

Тимчасовий захист для українських біженців в ЄС діє до березня 2026 року та країни-члени ще не підготували рішення щодо майбутнього цього механізму. Про це повідомив речник Єврокомісії з питань внутрішніх справ ЄС Маркус Ламмерт, передає кореспондентка 24 Каналу.

Наразі Єврокомісія має працювати разом з українською владою та урядами країн-членів ЄС над можливими варіантами. У Брюсселі розглядають різні сценарії, зокрема й перехід до національних віз.

Ми розглядаємо різні варіанти, в тому числі продовження чи не продовження тимчасового захисту залежно від розвитку подій. Нам потрібне спільне європейське рішення, яке забезпечить передбачуваність, стабільність і більш збалансований вплив на системи держав-членів ЄС,

– заявив речник Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що Чехія оголосила серйозні зміни для біженців. Прага планує запровадити жорсткі правила для українців, зокрема заборону на повторну подачу заяви на притулок.

У Польщі планують запровадити трирічну національну посвідку на тимчасове проживання для українців, які мали безперервний тимчасовий захист щонайменше рік.

Власні плани з різним рівнем захисту також розробляють Австрія, Італія, Естонія та Латвія. У Німеччині вже підготували варіанти дій, але остаточне рішення залежатиме від наступного уряду.