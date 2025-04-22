Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці Держдепу США Теммі Брюс під час брифінгу та допис кореспондента Financial Times Крістофера Міллера у соцмережі Х.

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Чому Рубіо та Віткофф не поїдуть у Лондон

Журналіст Крістофер Міллер написав у дописі, що йому сказали, що спецпредставник Дональда Трампа у справах Росії Стів Віткофф не відвідає переговори щодо України завтра в Лондоні.

Тим часом Державний департамент США підтвердив медійнику, що держсекретар Марко Рубіо також не поїде у Велику Британію на зустріч. Відсутність Рубіо підтвердила керівниця пресслужби Держдепартаменту Теммі Брюс.

Держсекретар Рубіо – дуже зайнята людина. Він один із найактивніших, якщо не найактивніший держсекретар, який у нас був, і це, звичайно, впливає на кожен його день. І тому, коли є певні плани, вони, знаєте, умовні,

– пояснила посадовиця.

Інформації щодо Віткоффа вона не дала, проте наголосила, що до Лондона вирушить спецпосланець Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. У консультаціях також візьмуть участь представники Британії та Франції.

До слова, раніше Суспільне, з посиланням на джерела в Офісі Президента, писало, що Україну на переговорах у Лондоні 23 квітня представлять: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, глава МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОП Павло Паліса.