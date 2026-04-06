"У США багато інших справ": Пєсков зробив нову заяву про переговори з Україною
Що Пєсков сказав про переговори з Україною?
За словами Пєскова, наразі переговори щодо України перебувають на паузі.
"У тристоронньому форматі важко зібратися, оскільки у США багато інших справ", – пояснив чиновник.
Пєсков зазначив, що тим часом Росія та Україна продовжують вести свої окремі контакти зі США.
Ми теж тими каналами, які у нас є, продовжуємо обмін інформацією з американцями,
– сказав він.
Також Пєсков зауважив, що Кремлю достеменно невідомо про нібито підготовку поїздки Віткофа і Кушнера до Києва після Великодня. Про це раніше повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, американські переговорники приїдуть до української столиці для обговорення гарантій безпеки від США.
Нагадаємо, що черговий раунд тристоронніх переговорів був запланований на початок березня. Він мав відбутися в Абу-Дабі. Однак саме тоді США розпочали військову операцію проти Ірану, і пріоритети американців змістилися.
Володимир Зеленський заявляв, що американці пропонували українцям та росіянам зустрітися у США, оскільки не хотіли покидати свою країну на тлі війни. Втім, окупанти виступили категорично проти, пропонуючи для зустрічі Швейцарію і Туреччину.
Мирні переговори України, США та Росії: останні новини
Володимир Зеленський повідомив, що росіяни через американців нібито передали, що в України є лише два місяці для виведення ЗСУ з Донбасу. Після того, як цей дедлайн спливе, Росія висуне вже нові умови для миру. Москва переконує Вашингтон, що буцімто здатна за 2 місяці окупувати усю Донеччину, після чого просуватиметься далі.
Своєю чергою речник Путіна Дмитро Пєсков заявляв: якщо Україна не погодиться на мир "вчасно", то згодом нібито змушена буде робити це на гірших умовах. Також він сказав, що ситуація на фронті розвивається не "на користь Києва й Україна зацікавлена у будь-якому перемир’ї".
Водночас у Кремлі заявили, що не встановлювали чітких термінів для виведення ЗСУ з Донбасу, але натякають, що це слід зробити якнайшвидше. Пєсков назвав відступ України "першим кроком до миру" і додав, що Росія продовжить війну, доки не досягне своїх цілей.
За словами Зеленського, США, на жаль, вважають вивід ЗСУ з Донбасу єдиним шляхом до припинення вогню. Президент України заявив про тиск з боку Вашингтона, чим викликав критику на свою адресу від Марка Рубіо.
Президент Туреччини Ердоган не полишає амбіцій бути посередником у конфлікті Росії та України. Він запропонував провести мирні переговори у Стамбулі.
Володимир Зеленський запропонував США новий формат переговорів: американська сторона може приїхати спершу до Києва, а потім – до Москви.