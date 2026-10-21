Надвечір 20 жовтня Норвегії завершилися перемовини президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

У дискусіях також брали участь прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб. Були присутні й представники “Європейської четвірки” — Німеччини, Великої Британії, Франції, Польщі, а також посадовці ЄС та НАТО. Зятя Трампа Джареда Кушнера фізично не було на переговорах через грип, але останній долучався до дискусій відеозв’язком.

Тим часом вранці 21 жовтня літак Стіва Віткоффа вже прибув до Санкт-Петербурга. Його особисто зустрів Кирило Дмитрієв, спеціальний представник президента РФ. Очікується чергова зустріч Віткоффа із Владіміром Путіним.

24 Канал проаналізував перебіг цього раунду переговорів з американцями у Норвегії й те, що цього разу пропонують нам наші так звані "партнери".

Тристороння зустріч лідерів

Адміністрація Трампа досі не відмовилася від своєї ідеї проведення тристоронньої зустрічі США, РФ та України на рівні лідерів. Попри те, що Путін чітко дав зрозуміти, що такого не буде, американці далі наполягають на своєму. Politico пише про те, що Стів Віткофф повіз цю ідею до Санкт-Петербурга, де особисто представить її Володимиру Путіну. Саме таким чином США прагнуть досягти в Україні припинення вогню.

Американці вірять, що Трамп, власною харизмою та лідерською "хімією" зможе на місці досягти прориву у дипломатичному процесі. Також видання інформує, що не проти цього і Зеленський.

У Кремлі натомість раніше говорили, що така зустріч нібито може відбутися лише у Москві, що означає дипломатичною мовою: цього не буде. Путін досі не готовий зустрітися із Зеленським і "просто подивиись в очі", адже не вважає його "рівним собі", бо чомусь вирішив міряти себе по Петру Першому і Катерині Другій. Ба більше, Москва неодноразово заявляла про те, що Володимир Зеленський нібито є нелегітимним президентом, тому у реалістичність такого задуму складно повірити, принаймні на цьому етапі війни.

Зустріч Зеленського та Віткоффа у Норвегії – дивіться відео:

Стів Віткофф також представить Путіну "оновлену пропозицію" щодо припинення війни в Україні. США сподіваються, що новий план відкриє шлях до прямих тристоронніх і ширших багатосторонніх переговорів.

Axios зазначає: Білий дім сподівається, що Путін виявить більшу готовність до компромісу після того, як Трамп погодився скасувати санкції на експорт російського дизельного палива та вжив інших заходів, які були позитивно сприйняті Москвою.

У Вашингтоні вкотре звітують, що сторони досягли значного прогресу і тепер мають взаєморозуміння щодо подальших кроків. Але весь попередній досвід подібних повідомлень після такого типу переговорів підказує, що особливо сподіватися нема на що.

Зупинка ударів по НПЗ

Адміністрація Трампа продовжує тиск на Україну з метою забезпечення захисту російських НПЗ від ударів, адже президент США свято вірить (або вдає, що свято вірить), що це є причиною різкого збільшення цін на пальне.

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, попри застуду, активно брав участь у переговорах віртуально. Кушнер "по зуму" вимагав припинення ударів по російських нафтопереробних заводах. Президент Зеленський заявив, що готовий припинити удари по російських НПЗ, якщо Москва піде на дзеркальні заходи у відповідь.

Нагадаємо, раніше спроба Трампом "запровадити" енергетичне перемир'я в Україні двічі зазнала повного фіаско. Остання дипломатична поразка США взагалі вийшла показовою. Трамп 11 жовтня в соцмережі Truth Social заявив про запровадження негайного енергетичного перемир'я між Україною та Росією. При цьому президент України дізнався про угоду із новин. Офіційного підтвердження цієї домовленості від Києва чи Москви не було, але Трамп й надалі вірив в те, що це працює. 18 жовтня глава української держави зазначив, що з моменту оголошення президентом Трампом "енергетичного перемир'я", Росія 76 разів ударила по українській енергетиці та нафтогазовому сектору. Ця цифра вже у рази більша станом на сьогодні.

Відновлення обміну розвідданими

Одним із небагатьох позитивів “Норвезьких дискусій” стало відновлення обміну розвідданими.

За словами президента Зеленського, Україна вже отримує розвідувальні дані від США, зокрема в рамках системи раннього попередження про балістичні атаки Росії. Також очікується повне відновлення повноцінної роботи Starlink/Starshield:

Ми вдячні за те, що зараз розвіддані ефективно ідуть. Йдеться про систему раннього попередження — це вкрай важливо для наших людей, для дітей і дорослих, адже ми отримуємо сигнал, коли наближаються балістичні ракети. Тож ми вдячні американській стороні, система працює, і це чудово.

Гарантії безпеки

Президент Зеленський заявив, що під час переговорів у Осло американська сторона пообіцяла надати Україні "надійні" гарантії безпеки.

Ми говорили про НАТО, п'яту статтю Альянсу та гарантії безпеки, подібні до тих, які передбачає стаття 5. У документі прописані різні варіанти таких гарантій. Стів передасть цей документ росіянам, і за день ми почуємо його відгук. Це надзвичайно важливо, адже після завершення цієї війни нам потрібні сильні гарантії безпеки, – Володимир Зеленський про пропозицію США.

Раніше американська сторона просувала ідею щодо надання Україні гарантій на кшталт 5-ї статті Статуту НАТО, де йдеться про те, що напад на одного члена організації визнається нападом на усі держави Альянсу. Тобто, США пропонують припинення вогню під свої гарантії безпеки та навіть готові пообіцяти військові дії у відповідь на порушення РФ умов припинення вогню.

Зеленський підбиває підсумки переговорів з американцями – дивіться відео:

От тільки без фізичного розміщення військ США в Україні, на прикладі кейсу Південної Кореї, “надійними” такі гарантії не назвеш. Ба більше, все знову ж таки буде залежати від настрою та політичної волі Дональда Трампа, який нині відверто стає на бік Путіна у війні проти України.

Hope is not a strategy

Отже, американські перемовники привезли до Європи ті самі ідеї, які пропонували раніше, просто під соусом "новизни" та "креативності". У їхніх планах все знову зводиться до "сподівань" і "надій", але, як люблять говорити на заході: Hope is not a strategy.

Одними сподіваннями не завершити найбільший у Європі конфлікт з часів Другої світової війни. Умиротворення та спроба “підкупу” РФ теж не допоможуть: Путіну байдуже до грошей чи спільних бізнесових проєктів. Це все не цікаво без принаймні захоплення усього Донбасу.

Президент Трамп у свою чергу в останні тижні зробив все, аби максимально підірвати переговорний процес і остаточно знищити довіру до бодай якихось його заяв.

Він пішов на поступки РФ, зокрема, придбав дизельне пальне та зняв санкції проти російських енергоносіїв, без досягнення не лише рівнозначних, а й будь-яких поступок з боку РФ щодо України, навіть обмеженого повітряного перемир'я. Це як сісти за покерний стіл із флеш-роялем на руках — і добровільно скинути карти ще до початку партії.