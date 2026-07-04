В комментарии изданию Axios Дональд Трамп заявил, что США и Иран решили на неделю приостановить переговоры – до завершения мероприятий, связанных с похоронами Хаменеи.

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Как Трамп угрожает Тегерану?

По словам президента, в этот период ни одна из сторон не будет открывать огонь. Он отметил, что все руководство Ирана собралось на похороны Хаменеи. Все они являются легкой мишенью для американских ударов.

Они все там. Один выстрел – и мы могли бы уничтожить их всех. Но мы не будем этого делать, потому что тогда не с кем будет вести переговоры,

– сказал Трамп.

Он добавил, что иранская сторона якобы "умоляет о заключении соглашения".

Отдельно президент также признался, что был удивлен, увидев иранцев, которые плакали на церемонии прощания. Он считал, что люди ненавидели Хаменеи. "Возможно, это не настоящие слезы", – предположил политик.

Что происходит в противостоянии США и Ирана?

28 февраля США и Израиль начали спецоперацию против Ирана, нанеся по нему мощные авиаудары. В первый же день войны был убит верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи.

В ответ Тегеран обстрелял американские объекты на Ближнем Востоке. Кроме того, он перекрыл Ормузский пролив, важный для мирового экспорта нефти.

Через неделю взаимных ударов стороны договорились о прекращении огня. Активных авиаударов больше не было. Однако конфликт не завершился. США продолжали требовать от Тегерана отказаться от ядерной программы, а тот – шантажировать мир Ормузским проливом.

В конце концов, 18 июня стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Он предусматривал прекращение огня на 60 дней, в течение которых должно было быть заключено окончательное мирное соглашение.

Впрочем, перемирие продлилось недолго. Уже через несколько дней Иран совершил атаку на гражданские суда в Ормузском проливе. В ответ США нанесли удары по военной инфраструктуре Ирана.

Впоследствии стороны все же вновь договорились о перемирии и переговорах в Катаре.

США предложили Ирану отказаться от планов взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив. Взамен Вашингтон готов разморозить часть иранских активов, хранящихся за рубежом. По данным СМИ, речь идет о доступе к 6 миллиардам долларов из примерно 100 миллиардов замороженных активов.

Однако Иран отказался от предложения. В Тегеране заявили, что Ормузский пролив находится под контролем Ирана, и пригрозили жестким ответом судам, которые будут нарушать установленные им правила.