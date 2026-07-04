У коментарі виданню Axios Дональд Трамп заявив, що США та Іран вирішили на тиждень призупинити переговори – до завершення заходів, пов'язаних із похороном Хаменеї.

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Як Трамп погрожує Тегерану?

За словами президента, у цей період жодна зі сторін не відкриватиме вогонь. Він зауважив, що усе керівництво Ірану зібралося на похорони Хаменеї. Вони усі є легкою ціллю для американських ударів.

Вони всі там. Один постріл – і ми могли б знищити їх усіх. Але ми не будемо цього робити, бо тоді не буде з ким вести переговори,

– сказав Трамп.

Він додав, що іранська сторона нібито "благає про укладення угоди".

Окремо президент також зізнався, що був здивований, побачивши іранців, які плакали на церемонії прощання. Він вважав, що люди ненавиділи Хаменеї. "Можливо, це несправжні сльози", – припустив політик.

Що відбувається у протистоянні США та Ірану?

28 лютого США та Ізраїль розпочали спецоперацію проти Ірану, завдавши по ньому потужних авіаударів. У перший же день війни було вбито верховного лідера Ірану, аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Тегеран обстрілював американські об'єкти на Близькому Сході. Окрім того, він закрив Ормузьку протоку, важливу для світового експорту нафти.

За тиждень обмінів ударами сторони домовилися про припинення вогню. Активних авіаударів більше не було. Однак конфлікт не завершився. США продовжували вимагати від Тегерана відмовитися від ядерної програми, а той – шантажувати світ Ормузькою протокою.

Зрештою, 18 червня сторони підписали меморандум про взаєморозуміння. Він передбачав припинення вогню на 60 днів, у ході яких має бути укладена остаточна мирна угода.

Втім, перемир'я тривало недовго. Вже за кілька днів Іран атакував цивільні судна в Ормузькій протоці. У відповідь США завдали ударів по військовій інфраструктурі Ірану.

Згодом сторони таки знову домовилися про перемир'я і переговори у Катарі.

США запропонували Ірану відмовитися від планів стягувати плату з суден за прохід через Ормузьку протоку. Натомість Вашингтон готовий розморозити частину іранських активів, що зберігаються за кордоном. За даними ЗМІ, йдеться про доступ до 6 мільярдів доларів із приблизно 100 мільярдів заморожених активів.

Однак Іран відмовився від пропозиції. У Тегерані заявили, що Ормузька протока перебуває під контролем Ірану, та пригрозили жорсткою відповіддю суднам, які порушуватимуть встановлені ним правила.