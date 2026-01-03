Для Москвы события в Венесуэле могут стать очередным геополитическим поражением, так же как падение режима Башара Асада в Сирии и бомбардировки Ирана со стороны США. Об этом 24 Каналу рассказал политический консультант, эксперт по внешней политике Глеб Остапенко, отметив, на какие действия по ситуации в Венесуэле будет способна Россия.

Как Венесуэле могут помочь Россия и Китай?

Остапенко отметил, что Россия ничего не сможет сделать относительно событий в Венесуэле – только Мария Захарова сделает дипломатические заявления в формате, что Россия очень обеспокоена тем, что происходит в Венесуэле, и, мол, куда же вы лезете.

Мы увидели это на примере Ирана, хотя он расположен не так далеко от России, но не получил реальной поддержки со стороны официальной Москвы. При том, что Тегеран, в частности, предоставлял ей технологии к "Шахедам",

– подчеркнул политический консультант.

На сегодня ситуация в Иране вообще достаточно сложная и протесты, которые там происходят, могут привести к свержению действующего режима.

"Поэтому вся эта поддержка со стороны России является скорее риторической. Она не имеет сил и средств для того, чтобы изменить ситуацию в Венесуэле. К тому же там уже нечего менять, ведь Мадуро уже не на ее территории", – подчеркнул он.

Обратите внимание! В МИД России считают, что приведенные США основания ударов по Венесуэле "являются несостоятельными", а "идеологические установки возобладали над прагматическим подходом и готовностью к предсказуемым, доверительным отношениям". Также россияне отметили, что "все стороны, имеющие взаимные претензии, должны решать их путем переговоров". При этом Россия готова "оказать им поддержку".

Также под вопросом, по словам эксперта по внешней политике, включится ли полноценно Китай. Он имеет гораздо больше политического веса по влиянию на эту ситуацию, чем Россия.

Однако трудно предположить, к каким действиям может прибегнуть Пекин. Вряд ли он ради Венесуэлы рискнет торговлей с Соединенными Штатами, с которой получает основные доходы,

– отметил Глеб Остапенко.

Он добавил, что Россия глобально проиграла – в Иране, в Сирии и сейчас в Венесуэле. И постепенно проигрывает самую сложную войну на территории Украины.

Что известно о ситуации в Венесуэле?