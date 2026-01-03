Для Москви події у Венесуелі можуть стати черговою геополітичною поразкою, так само як падіння режиму Башара Асада у Сирії та бомбардування Ірану з боку США. Про це 24 Каналу розповів політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко, зазначивши, на які дії щодо ситуації у Венесуелі буде спроможна Росія.

Як Венесуелі можуть допомогти Росія та Китай?

Остапенко зауважив, що Росія нічого не зможе вдіяти щодо подій у Венесуелі – тільки Марія Захарова зробить дипломатичні заяви у форматі, що Росія дуже стурбована тим, що відбувається у Венесуелі, і, мовляв, куди ж ви лізете.

Ми побачили це на прикладі Ірану, хоча він розташований не так далеко від Росії, але не отримав реальної підтримки з боку офіційної Москви. При тому, що Тегеран, зокрема, надавав їй технології до "Шахедів",

– підкреслив політичний консультант.

На сьогодні ситуація в Ірані взагалі досить складна і протести, які там відбуваються, можуть призвести до повалення чинного режиму.

"Тому вся ця підтримка з боку Росії є скоріше риторичною. Вона не має сил та засобів для того, щоб змінити ситуацію у Венесуелі. До того ж там вже немає що змінювати, адже Мадуро вже не на її території", – наголосив він.

Зверніть увагу! У МЗС Росії вважають, що наведені США підстави ударів по Венесуелі "є неспороможніми", а "ідеологічні установки взяли гору над прагматичним підходом і готовністю до передбачуваних, довірчих відносин". Також росіяни наголосили, що "усі сторони, що мають взаємні претензії, мають розв'язувати їх шляхом перемовин". При цьому Росія готова "надати їм підтримку".

Також під питанням, за словами експерта із зовнішньої політики, чи включиться повноцінно Китай. Він має набагато більше політичної ваги щодо впливу на цю ситуацію, ніж Росія.

Проте важко припустити, до яких дій може вдатися Пекін. Навряд чи він заради Венесуели ризикне торгівлею зі Сполученими Штатами, з якої отримує основні доходи,

– відзначив Гліб Остапенко.

Він додав, що Росія глобально програла – в Ірані, у Сирії і зараз у Венесуелі. І поступово програє найскладнішу війну на території України.

