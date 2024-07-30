Під час прогулянки на яхті: у Росії помер ще один топменеджер
В Росії продовжуються випадки смертей російських чиновників та топменеджер. Так, стало відомо про те, що під час прогулянки на яхті загинув топменеджер Московської біржі Георгій Чибісов.
Він помер, впавши з яхти під час прогулянки Москвою-рікою. Власне про це повідомив російський телеграм-канал у вівторок, 30 липня, інформує 24 Канал.
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Топменеджер Московської біржі потонув під час прогулянки на яхті
Як зазначає телеграм-канал, 44-річний чоловік був директором із медіа та реклами біржі. Він зник ввечері 27 липня.
За словами його рідних, Чибісов поїхав гуляти на катері, після чого написав своїй дружині й зник.
Як вказали ті, хто був з Чибісовим на яхті, чоловік вийшов на палубу, після чого опинився у воді. Як вони зазначили, чоловіка нібито спершу намагалися розшукати самостійно, після чого викликали рятувальників.
Російський телеграм-канал з посиланням на джерела пише, що тіло російського топменеджера виявили в річці 28 липня. Поліція порушила кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху водного транспорту.