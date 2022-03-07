Геращенко показав відео підбитого російського корабля біля Одеси
7 березня 2022 , 19:18Читать новость на русском
Джерело:телеграм Антона Геращенка
Російський військовий корабель таки пішов самі знаєте куди. Як це відбувалося, можна подивитися на відео.
Зранку 7 березня стало відомо, що ЗСУ підбили російський корабель у Чорному морі. Імовірно, йдеться про "Василя Бикова".
Відео підстреленого корабля окупантів біля Одеси
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