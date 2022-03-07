Геращенко показав відео підбитого російського корабля біля Одеси

7 березня 2022 , 19:18
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Антона Геращенка

Російський військовий корабель таки пішов самі знаєте куди. Як це відбувалося, можна подивитися на відео.

Зранку 7 березня стало відомо, що ЗСУ підбили російський корабель у Чорному морі. Імовірно, йдеться про "Василя Бикова".

Відео підстреленого корабля окупантів біля Одеси

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

 

Автор: Тетяна Русінкевич