Голова російського генштабу Герасимов нарешті вийшов на зв'язок із НАТО

Після початку повномасштабної війни в Україні у НАТО намагалися тричі вийти на зв'язок з начальником генштабу збройних сил Росії Валєрієм Герасимовим. Після тривалої мовчанки він нарешті відповів на офіційний запит Альянсу.

Про це під час участі у Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі заявив очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер.

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Герасимов вийшов на зв'язок з НАТО

За словами Бауера, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну він тричі намагався вийти на зв'язок із Герасимовим. Перший раз голова російського генштабу сказав, що має певні справи в Україні й після їхнього вирішення повернеться до цієї розмови.

"Триденна" війна триває уже дев'ятий місяць, тож це пішло не за планом. Другий раз він взагалі не відповів, а от нещодавно надіслав мені листа, в якому сказав, що погоджується із важливістю наявності контактів між військовими, однак НАТО – сторона конфлікту,

– розповів очільник Військового комітету Альянсу.

Адмірал додав, що отримав цього листа близько трьох тижнів тому, тож Герасимов готовий до обговорення, але для цього НАТО доведеться відступити, чого не станеться.

Бауер також пояснив, що контакти між військовими допомагають суттєво знизити ризик ескалації під час збройних конфліктів.

"Коли зростає насильство, відбуваються наступальні дії й трапляється якийсь інцидент, який не був навмисним, то напруження можна швидко знизити, якщо на цьому рівні погодитися, що трапилася помилка й дія була ненавмисною", – зауважив адмірал.

Як приклад такої ситуації, він згадав нещодавній вибух ракети у Польщі, внаслідок якого загинули 2 людини. Після цього інциденту керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі не зміг додзвонитися до Герасимова.

"Чи це означа, що Герасимов не має повноважень, аби взяти слухавку? Я не знаю. Хто зараз у Росії відповідає на телефонні дзвінки? Це викликає занепокоєння", – підсумував Бауер.

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