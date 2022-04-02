Герасимов зробив прикру помилку і закінчить кар'єру погано, – Арестович про обіцянку Путіну

Керівник генштабу Росії Валерій Герасимов нібито пообіцяв Володимиру Путіну провести другу наступальну фазу. А також – вийти на адміністративні кордони Донецька і Луганська за 3 – 4 дні.

Однак це – абсолютно нереально. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

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Кар'єра Герасимова закінчиться погано

"Герасимов зробив прикру помилку і, мабуть, скінчить свою кар'єру погано", – наголосив Арестович.

За його словами, навіть якщо окупанти зберуть все, що у них залишилось, то такий їхній план дій – абсолютно нереальний.

Ще один прикрий урок, – Арестович

Арестович зауважив, якщо інформація про обіцянку Герасимова справді правдива, то тоді в Росії неадекватно оцінюють обстановку. "Ще один прикрий, печальний урок", – додав радник голови ОП.

Арестович розповів про помилку Герасимова: дивіться відео