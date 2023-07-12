За паніку й шантаж: ISW відзначив, що Герасимов вигнав бойового генерала, який воює на Запоріжжі

Валєрій Герасимов звільнив командувача 58 оос Росії. З посади пішов генерал-майор Іван Попов.

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни, до таких вчинків начальник російського генштабу вдався через висловлювання Попова. Зокрема, останній заявив про потребу в ротації окупаційних військ у Запорізькій області.

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Чому Герасимов звільнив генерала

Начальник російського генштабу генерал армії Валєрій Герасимов звільнив командувача 58-ю оос генерал-майора Івана Попова після того, як Попов висловив занепокоєння щодо необхідності ротації військ на заході Запорізької області в умовах контрнаступу українських військ,

– заявили в ISW.

За їхніми даними, пов'язане з російськими спецслужбами джерело стверджувало, що Попов повідомив Герасимова про те, що підрозділи його 58 оос, які намагаються перешкодити українському просуванню в західній Запорізькій області, потребують ротації після того, як тривалий час брали участь у боях і зазнавали значних втрат.

У відповідь Герасимов звинуватив Івана Попова в панікерстві та шантажі вищого керівництва. Після того, як Попов заявив про готовність доповісти про проблему особисто Владіміру Путіну, Герасимов усунув його з посади та відправив на передові позиції фронту.

Ба більше, ще одне джерело, яке, ймовірно, контактує з російськими силами в окупованій Запорізькій області, заявило, що його джерела підтвердили звільнення Попова після того, як він підняв "справжнє" питання про відсутність ротацій у Пологівському районі на Оріхівському фронті.

Аналітики пояснили, – якщо ці повідомлення правдиві, то вони підтверджують попередні оцінки ISW про те, що:

російським силам не вистачає оперативних резервів, які дозволили б їм здійснювати ротацію особового складу, обороняючись від українських контрнаступів;

російські оборонні лінії можуть бути крихкими.

На Запоріжжі ліквідували російського генерала

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив 11 липня, що в районі Бердянська вдалось ліквідувати російського генерал-лейтенанта Олєга Цокова.

Він міг бути в готелі "Дюна", що території "Приазовкурорту", куди прилетіла "бавовна". Адже там певний час жило російське військове керівництво.

Вже ввечері 11 липня у Росії підтвердили, що готель, у якому жив Цоков, атакували ракетами Storm Shadow. "Грамотний офіцер", як кажуть росіяни, загинув.

Варто зазначити, що він воював у Сирії та двох Чеченських війнах. Проти нього запроваджені санкції в Україні, Великій Британії, Новій Зеландії, Швейцарії та країнах ЄС. Він причетний до ракетних ударів по українських містах.