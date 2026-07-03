"Російський терор має конкретні імена": в Україні відкрили справу проти Герасимова

В Україні розпочали кримінальне провадження щодо начальника Генерального штабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова. За даними слідства, саме він є одним із ключових організаторів масованих ракетних та дронових ударів по цивільній інфраструктурі України.

Правоохоронці наголошують, що розслідування має на меті встановити весь ланцюг відповідальності російського військово-політичного керівництва. Про це повідомляє СБУ та Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Дивіться також Батьки є зниклими безвісти: 10-річний хлопчик після атаки на Київ, ймовірно, став сирототою

Що відомо про кримінальну справу на Герасимова?

За інформацією правоохоронців, кримінальне провадження відкрито за частиною другою статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами, а також віддання наказу про вчинення таких дій.

Одним із ключових епізодів розслідування стала комбінована ракетно-дронова атака на Київ та Київську область у ніч проти 2 липня 2026 року. Правоохоронці наголошують, що цілями удару не були військові чи стратегічні об'єкти. Російські війська цілеспрямовано били по житлових будинках, цивільній інфраструктурі та соціальних об'єктах, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

За матеріалами слідства, саме Валерій Герасимов координував планування, підготовку та проведення повітряної операції, об'єднавши дії дальньої авіації, Чорноморського флоту, Сухопутних військ та підрозділів безпілотних систем.

Йдеться про використання стратегічної авіації, кораблів-ракетоносіїв, оперативно-тактичних ракетних комплексів та ударних безпілотників. Саме ці сили, за даними слідства, застосовували ракети типів "Х", "Кинджал", "Калібр", "Іскандер", "Циркон", а також ударні безпілотники типу "Шахед" та "Герань" для атак по українських містах.

Слідчі також перевірятимуть причетність Герасимова до інших масштабних повітряних атак, які Росія здійснила протягом повномасштабної війни.

В Офісі Генерального прокурора наголошують, що розслідування не обмежуватиметься лише встановленням ролі начальника Генштабу Росії. Мета слідства – встановити весь механізм ухвалення злочинних рішень: від найвищого військово-політичного керівництва Росії до командирів, які віддавали накази, і військовослужбовців, які безпосередньо запускали ракети та безпілотники по українських містах.

Російський терор має конкретні імена, посади й накази. Ми встановлюємо повний ланцюг відповідальності російського командування: від тих, хто ухвалює злочинні рішення і перетворює терор проти мирних людей на державну політику, до тих, хто безпосередньо запускає дрони й ракети по українських містах. Кожна роль буде доведена і кожне ім'я – встановлене. Усі причетні відповідатимуть,

– заявив Руслан Кравченко.

В Офісі Генерального прокурора також наголосили, що воєнні злочини не мають строку давності, а відповідальність організаторів масованих атак є лише питанням часу.

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 2 липня завдала одного з наймасштабніших комбінованих ударів по Києву за останній час. Окупанти атакували столицю ударними безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами, внаслідок чого загинули десятки мирних жителів, а ще сотня людей отримала поранення.

За інформацією правоохоронців, станом на 07:00 3 липня кількість загиблих зросла до 30 людей. Ще 100 людей дістали травми різного ступеня тяжкості. Пошуково-рятувальна операція триває, оскільки доля ще трьох людей залишається невідомою.