Відключення світла взимку: у Міненерго прокоментували можливі прогнози

Зима з 2024 на 2025 рік буде складною, а, можливо, й найскладнішою для українців. Однак точних прогнозів стосовно відключень передбачити неможливо.

Про це в етері телемаратону сказав Міністр енергетики України Герман Галущенко. Він наголосив, що на відключення світла взимку можуть впливати безліч факторів, передає 24 Канал.

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Якою може бути зима для українців у плані відключень

Нещодавно Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у своєму звіті зазначила, що дефіцит електроенергії взимку може призвести до відключень від 4 до 18 годин на добу.

Герман Галущенко наголосив, що цей прогноз досить умовний.

На жаль, цю тему сьогодні намагаються коментувати всі міжнародні організації. Якщо ми говоримо професійно, то є міжнародні енергетичні агентства, і ми попросили їх зробити звіт. От вони сказали, що зима буде складною, а, можливо, найскладнішою,

– зазначив глава Міненерго.

Водночас Галущенко підкреслив, що ці звіти не вказують на тривалість відключень електроенергії, посилаючись на численні фактори, які впливають на визначення точних цифр.

"Є багато спекуляцій, різні експерти говорять різні цифри, але все залежить від майбутніх ударів по енергетиці. Не самого факту ударів, а наслідків впливу ударів на енергосистему", – пояснив він.

Міністр енергетики також розповів, що спрогнозувати кількість годин відключень світла в Україні взимку на сьогодні неможливо. Однак він зазначив, що потрібно готуватися до найгірших сценаріїв, але робити все, щоб це ніколи не знадобилося.

Варто зазначити, що у місії ООН стосовно їхнього звіту зазначали, що це лише один із варіантів прогнозів відключень світла в нашій державі взимку. Причому найпесимістичніший.