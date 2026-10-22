ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра енергетики Германа Галущенка

Вищий антикорупційний суд змінив перелік процесуальних обов'язків колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Попри продовження низки обмежень, один із заходів контролю за експосадовцем більше не діятиме.

Про це повідомили у ВАКС.

Які обмеження залишили для Галущенка?

Суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив дію процесуальних обов'язків Галущенка ще на два місяці. Згідно з рішенням суду, колишній міністр енергетики й надалі зобов'язаний:

прибувати за викликом детективів НАБУ, прокурорів САП або суду;

не залишати Київ та Київську область без відповідного дозволу;

повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з визначеними особами;

зберігати зданими до Державної міграційної служби паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дозволяють залишити Україну.

Водночас суд відмовив у продовженні обов'язку носити електронний браслет. Таким чином, Галущенко більше не зобов'язаний використовувати електронний засіб контролю.

Причини такого рішення наразі невідомі. У ВАКС зазначили, що мотиви судді будуть викладені в повному тексті ухвали, яку згодом оприлюднять у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в енергетиці в межах операції "Мідас". За даними слідства, учасники схеми отримували відкат у розмірі 10 – 15% від контрактів "Енергоатому", а через оборудки пройшло близько 100 мільйонів доларів. У лютому 2026 року Герману Галущенку повідомили про підозру у межах цієї справи.

