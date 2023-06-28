Гендиректор Укроборонпрому у 31 рік: що відомо про Германа Сметаніна

Новим гендиректором Укроборонпрому став Герман Сметанін. Зараз йому 31 рік.

Серед головних задач Сметаніна буде наростити виробництво боєприпасів та військової техніки. 24 Канал детальніше розповість, що відомо про нового очільника Укроборонпрому.

Зверніть увагу Зеленський підписав указ: Юрій Гусєв залишає посаду гендиректора Укроборонпрому

Хто такий Герман Сметанін

Герман Сметанін народився 1993 року у Харкові. Він отримав фах інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

Згодом отримав фах менеджера з управління оборонно-промислового корпусу у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

З 2014 по 2015 рік Сметанін працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування – воно є складовою частиною Укроборонпрому. А пізніше – головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу.

У 2020 – 2021 роках Сметанін працював директором з виробництва ДП "Завод імені Малишева". З квітня 2021 року по квітень 2023 року – був директором Державного підприємства "Харківський бронетанковий завод".

У квітня 2023 року Кабмін призначив Сметаніна генеральним директором Державного підприємства "Завод імені Малишева".



Як виглядає Герман Сметанін / фото з фейсбуку Сметаніна

Нагадаємо, що 27 червня Юрій Гусєв покинув посаду генерального директора Укроборонпрому. Це сталося після підписання відповідного указу Володимиром Зеленським. У ньому йдеться про те, що Гусєва звільняють з посади "згідно з поданою заявою".