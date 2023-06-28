Уряд змінив очільника Укроборонпрому: хто ним став

Кабмін призначив нового генерального директора Укроборонпрому. Ним став Герман Сметанін – керівник харківського Заводу імені Малишева.

Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін повідомив, які задачі стоятимуть перед Сметаніним.

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Від Сметаніна очікують трансформацію підприємства

Кабмін призначив новим гендиректором Укроборонпрому Германа Сметаніна. Молодий прогресивний лідер. Пройшов свій шлях в ОПК від інженера до керівника заводів,

– повідомив Камішин.

Він розповів, що перед Германом Сметаніним стоїть три головні задачі:

Наростити виробництво боєприпасів та військової техніки,

Побудувати в компанії ефективну антикорупційну інфраструктуру,

Трансформувати Укроборонпром.

Камишін пообіцяв, що підтримуватиме Сметаніна та допомагатиме на шляху трансформації найбільшого оборонного підприємства.

Днем раніше з посади звільнили Гусєва

27 червня на сайті Офісу Президента з'явився указ Володимира Зеленського, у якому мовиться про те, що Юрія Гусєва звільнили з посади гендиректора Укроборонпрому "згідно з поданою заявою".

Гусєв пробув на цій посаді понад 2 роки. Його призначили гендиректором підприємства 3 грудня 2020 року.