Германа Галущенка не відпускає "Енергоатом"

Через недобудований ЦСВЯП і розслідування НАБУ міністра енергетики можуть восени попросити з Кабміну.

Міністр енергетики Герман Галущенко може потрапити під звільнення з уряду восени разом з низкою інших членів Кабміну в ході Великої кадрової ротації, про яку активно говорять у владних коридорах. Причиною називають проросійський бекграунд, бажання міністра в ручному режимі продовжувати керувати НАЕК "Енергоатом" і ряд антикорупційних розслідувань щодо цієї компанії. Результати яких, найімовірніше, також виведуть на нинішнього главу Міністерства.

Міністр енергетики Герман Галущенко – один з найбільш ймовірних кандидатів на звільнення з Кабміну Дениса Шмигаля восени поточного року. Незважаючи на те, що Верховна рада призначила його на цю посаду всього кілька місяців тому, минулі "заслуги" Галущенка все частіше стають предметом ретельного вивчення не тільки на Банковій, але і в правоохоронних структурах.

Як відомо, на посаду керівника енергетичного відомства Галущенко прийшов з посади віцепрезидента НАЕК "Енергоатом". Експерти відкрито називали його фактичним керівником держкомпанії, поки формально обов'язки президента виконував Петро Котін.

За різними версіями, за призначенням Галущенка в "Енергоатом" могли стояти проросійські сили або структури найбагатшої людини України Ріната Ахметова, який має значні інтереси в енергетичній галузі. У першому варіанті остаточне рішення щодо Галущенка в Офісі Президента нібито приймав Андрій Єрмак, а в другому – майбутнього міністра нібито співбесідував "відповідальний" за атомну енергетику Сергій Шефір. Хай там як, агресивність, з якою майбутнього міністра намагалися завести хоч на якусь значущу посаду, пов'язану з атомною енергетикою, на початку 2020 року – лише підтверджує версію про його ангажованість певними силами. Наприклад, в Мінекономрозвитку навіть скасовували конкурс на посаду держсекретаря, яку повинен був зайняти Галущенко за міністра Тимофія Милованова. А в самому "Енергоатомі" під нього ж "спростили" вимоги до віцепрезидента компанії і "продавили" його призначення фактично без узгодження з тодішнім керівництвом Міненерго. "Влитися в колектив" хотілося настільки швидко, що Галущенко навіть організував собі премію раніше за складання внутрішнього іспиту з ядерної безпеки.

Проросійський слід

Аргументи для "проросійської" версії призначення Галущенка в атомну компанію експерти знаходять ще в середині 2000-х років, коли, за даними ЗМІ, Галущенко нібито керував юридичною службою "Енергоатому" часів Андрія Деркача. Офіційно цей факт в його біографії не згадується, в цей час він був помічником на громадських засадах нардепа від Партії регіонів Юрія Каракая. Сьогодні позафракційний народний депутат Деркач перебуває під санкціями США як "російський агент з більш як 10-річним стажем" за втручання в президентські вибори. Однак ряд експертів, у тому числі і народні депутати, продовжують називати його "куратором" "Енергоатому". Деркачу та його ставленикам, серед яких називають і Галущенка (в деяких джерелах згадується навіть як "кум" нардепа), закидають відстоювання російських інтересів в атомній галузі. Як приклад, наводиться справа про виплату "Енергоатомом" 28 мільйонів доларів компаніям молдавського скандального підприємця В'ячеслава Платона в 2013 – 14 роках, коли Галущенко був директором компанії з правових питань.

Серед ключових "проросійських" рішень, які Галущенко нібито лобіював на посаді віцепрезидента компанії після призначення в квітні 2020 року, називають блокування добудови Центрального сховища відпрацьованого ядерного палива. Фактично його завершення "заморозили" ледь не на фініші. Серед іншого, це було пов'язано з бажанням "протягнути" на тендер з добудови компанії скандального екснардепа Максима Микитася. Протягом 2020 року будівельні роботи практично не проводилися, а на "відкриття" недобудованого сховища навіть намагалися "заманити" президента Зеленського, але того вчасно відрадили від участі в показовому шоу.

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) в зоні відчуження ЧАЕС / Фото "Енергоатом"

Напередодні стало відомо, що "Енергоатом" просить Міненерго дозволити добудову без необхідних сертифікатів та в обхід будівельних норм. Можливо – щоб встигнути хоча б базові роботи завершити до символічної дати – 30-річчя Незалежності. Але за фактом зробити це буде, звичайно ж, неможливо. Що довше в Україні немає свого ЦСВЯП, тим довше вона змушена платити за зберігання відпрацьованого палива країні-агресору. Настільки явне підігравання Росії вже викликає невдоволення в середовищі нардепів, які будуть ініціювати відставку міністра перед Офісом Президента і прем'єром.

Деякі експерти припускають, що з приходом Галущенка у Міністерство активізуються й інші "проросійські" напрямки в енергетиці, зокрема, імпорт вугілля з окупованих територій Донбасу.

Вектор на Ахметова

Інші "цікаві" факти вказують на роботу Галущенка в "Енергоатомі" в інтересах енергокомпаній Ріната Ахметова. Як відомо, 2020 рік атомники закінчили з багатомільярдними збитками. Про реальний стан справ в НАЕК, наприклад, може свідчити 400-мільйонний кредит, взятий в комерційному банку не на операційну діяльність, а на банальну виплату зарплати. У самій компанії збитки пояснили "курсовими різницями" і неринковими умовами продажу електроенергії, а також боргами споживачів. Однак, згідно з внутрішніми даними самої компанії, електроенергія продавалася взагалі без будь-яких КРІ за заниженими цінами в інтересах трейдерів Ахметова і структур Ігоря Коломойського. З цього приводу Національне антикорупційне бюро України навіть відкрило окреме кримінальне провадження і в лютому 2021 року проводило в "Енергоатомі" обшуки.

Більш довгостроковим "шкідництвом" на користь приватної й дорожчої теплової та "зеленої" генерації експерти називають навмисне затягування з ремонтами енергоблоків АЕС, несвоєчасну закупівлю необхідного обладнання для безпечної експлуатації станцій. Що не дозволяє продавати достатні обсяги дешевої атомної енергії в систему.

Кілька тижнів тому Президент Володимир Зеленський доручив вивести підприємство в прибуток. І вже незабаром підприємство відзвітувало про чистий прибуток за перше півріччя 2021 року. Однак системні проблеми в компанії настільки глибокі, що це можна швидше назвати випадковістю, вважають експерти.

Підготовка до приватизації

Крім миттєвої вигоди у вигляді отримання прибутку від закупівлі електроенергії дешевше і продажу дорожче комерційним споживачам, експерти також припускають, що в довгострокові плани Ахметова входить приватизація всього "Енергоатому" або його найбільш привабливих активів за якомога нижчою ціною після потенційного банкрутства компанії, загнаної штучно в збитки. Це питання вже розглядали в уряді восени минулого року. Також у бік приватизації атомного бізнесу держави веде і процес "галопуючої" корпоратизації, проти якої виступають і експерти, і профспілки атомників.

Про те, що на посаді міністра Галущенко продовжує відстоювати інтереси Ахметова, свідчить, наприклад, ініціатива з підвищення вартості електроенергії для населення з 1 серпня, що дозволила б тепловим станціям ДТЕК продавати електроенергію громадянам ще дорожче. Оскільки опозиція вже анонсувала проведення восени "тарифних майданів", така "підмога" навряд чи зміцнила б рейтинг влади. Проте, сумнівно, що структури Ахметова залишать спроби впливати на подальше підвищення тарифів. Тому однією з формальних і публічних причин звільнення Галущенка може стати якраз питання про зростаючі цифри в платіжках простих українців.

Загалом кандидатура Галущенка спочатку не була з великим захопленням сприйнята ні експертною спільнотою, ні професіоналами енергетичної галузі, ні міжнародними партнерами України. Нікого особливо не надихала перспектива мати в міністрах фігуранта "живого" розслідування НАБУ і людини, чия участь у корупційних схемах виглядає настільки очевидною. Саме тому йогоприймуть швидше як довгоочікуване полегшення, ніж як вимушене прощання з професіоналом, що зарекомендував себе.

Автор: Костянтин Пилипенко