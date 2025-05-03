Військовий пояснив, чому не варто всім загиблим бійцям давати звання Героя України

Богдан "Вог" Цимбал майже 5 років у "Азові" – у жовтні 2024 року він отримав звання Героя України. Боєць наголосив на важливості таких нагород та пояснив, що часте присвоєння може їх знецінити.

За словами Богдана, він дізнався про своє нагородження під час відрядження та навіть не хотів їхати. Боєць "Азову" пояснив, що він думає про звання "Герой України" в інтерв'ю 24 Каналу.

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Чому не варто всім загиблим бійцям давати звання Героя України

Богдан Цимбал розповів, що особисто для нього така нагорода – це просто метал. Проте він наголосив, що вони важливі, бо це визнання, та нагороджувати мають воїнів, медиків, поліцейських – тих, хто реально ризикує життям.

Боєць "Азову" згадав Вячеслава Богуслаєва, якого зараз судять за держзраду – його нагороджували званням Героя України у 2000 році.

Цимбал вважає, що для загиблих воїнів гідна відзнака – це орден "За мужність". Підрозділи повинні контролювати питання нагород, щоб їх не знецінювали через зловживання.

Чому не варто всім давати Героя України? Я просто поясню: це найвища державна нагорода. Якщо ми її знецінимо зараз, то як тоді відзначати тих, хто зробив величезний внесок в оборону?

– зауважив боєць.

Він зазначив, що бувають різні ситуації та необхідно зберігати вагу нагороди. В "Азові" є чітка система: командир пропонує на нагородження бійця, обґрунтовуючи свій вибір. За словами Цимбала, він розуміє, чому люди реєструють петиції про присвоєння звання Героя України, проте нагородити всіх неможливо.

Також Богдан Цимбал розповів про те, як його поранили у боях за Маріуполь та евакуювали на гелікоптері. Він потрапив на лікування в Дніпро, а потім – до Вінниці.