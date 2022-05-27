Герої у джинсах: хто тримає на своїх плечах Харків

Позавчора я бачив, як вручали ордени "За мужність" двом чудовим хлопцям. Один із них був у сорочці та джинсах, другий – у камуфляжі та зі зброєю.

Герої серед нас

Перший страшенно бентежився, йому вперше в житті вручили державну нагороду. Другий був абсолютно спокійний – це був далеко не перший орден у його житті.

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Перший був головним енергетиком заводу. Другий – керував цим заводом та з перших днів прийняв бій на його території. І відбився. Це Харків, тут це буденно. Я настільки пишався бути присутнім під час цього, що мало не забув сфоткати, чесно кажучи.

Залізні люди, які ламають хребет війні

Там працюють неймовірні люди. Робітники, інженери, архітектори, енергетики, чорт забирай. Ті, хто живуть у тих кволих підвалах, які вони гордо називають бомбосховищами, їдять час від часу, зі збитими руками і дуже втомленими очима. Вночі збирають вироби.

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Ті, хто штовхають наш Опір вперед, далі, хто тягнуть щосили. Хто розбирає завали та витягує з-під них дорогоцінні запчастини. Ті, хто борються на територіях своїх підприємств.

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5 травня президент нагородив державними нагородами шістнадцять співробітників підприємств "Укроборонпрому". П'ятьох із них – посмертно.