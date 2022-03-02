Герої серед нас: водій врятував двох людей з-під завалів після ранкового обстрілу Харкова

Водій 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини Харкова Валерій Нечай вийшов на пенсію ще 5 років тому, але залишився на службі у своїй частині. Саме він 2 березня врятував двох людей.

Рятувальники посилено працюють у Харкові, розбираючи місто після рашистських обстрілів. Ті б'ють і по спальних районах, і по адмінбудівлях та навіть лікарнях.

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Взірець справжнього героїзму показав водій Валерій Нечай, який допомагав розбирати руїни будівлі головного управління Нацполіції. У пастці під завалами опинилися харків'яни. Єдиним способом дістати людей з-під розбомбленої бетонної плити був маленький отвір, куди міг би протиснутися чоловік невеликого зросту.

Рятувальник-ветеран зголосився на цю місію: йому вдалося пролізти під плиту і допомогти своїм колегам визволити 2 людей.

Герой Валерій Нечай / Фото ДСНС у Харківській області

Загалом працівники ДСНС на цьому місці врятували з-під завалів 10 людей. Аварійно-пошукові роботи ще тривають.

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